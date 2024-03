Lectures sur le marché Place du Vieux Marché, intra-muros Guérande, samedi 30 mars 2024.

Lectures sur le marché Avant, pendant, après les courses… Une petite pause pour nourrir d’histoires les enfants qui passent ! Samedi 30 mars, 09h00 Place du Vieux Marché, intra-muros Gratuit, annulation en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Faites le plein de jolies histoires racontées par la médiathèque et l’association Mille-Feuilles et Petit Lu.

Une invitation à plonger dans les histoires d’ours pour le plus grand plaisir des enfants… et des grands…

—

Gratuit.

De 0 à 6 ans

Dans le cadre d’Ours mon ami !

Place du Vieux Marché, intra-muros Place du Vieux Marché Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}] [{« link »: « http://www.millefeuillesetpetitlu.fr/ »}]

lectures bébé