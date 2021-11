Ault Bibliothèque Paul Eluard Ault, Somme Lectures “Souvenirs” Bibliothèque Paul Eluard Ault Catégories d’évènement: Ault

Ault, Le petit musée (association) et la bibliothèque municipale s’associent pour retrouver des correspondances de cartes postales anciennes datant du 19ème et début 20ème siècle. Il en sera fait la lecture afin de montrer que notre village a été très aimé et retrouve depuis deux ans (le covid étant un déclencheur très actif) un attrait évident de part sa proximité avec la région parisienne, les européens proches du nord de la France (Belges, Allemands, Hollandais). Des cartes postales seront exposées pour l’occasion.

En fonction des normes sanitaires en vigueur. Sur inscription

