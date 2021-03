Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Lectures sous mon tipi Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Lectures sous mon tipi

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le samedi 13 mars à 11:30

Albums lus et animés en musique par Anne Payan de l’association À voix haute

Places limitées | Réservation obligatoire à l’accueil de la médiathèque ou au 05 61 73 51 56

Heure du conte, lecture pour les tout·e-petit·es. Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-03-13T11:30:00 2021-03-13T12:00:00

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville
Ramonville-Saint-Agne
Haute-Garonne