Lectures sous les magnolias Valence, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Valence. Lectures sous les magnolias 2021-07-15 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-19 16:30:00 16:30:00 Sous les magnolias près de l’aire de jeux Parc Jouvet

Valence Drôme A l’ombre des magnolias du parc Jouvet venez en famille écouter, vibrer, rêver, paresser…

Cet été les bibliothécaires vous racontent des histoires en plein air ! +33 4 75 79 23 70 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

