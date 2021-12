Corenc Salle Fernand Boucher CORENC, Isère Lectures sous les étoiles Salle Fernand Boucher Corenc Catégories d’évènement: CORENC

Salle Fernand Boucher, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00 Aimons toujours ! Aimons encore ! La lecture en particulier… Venez partager vos livres préférés lors d’une lecture sous les étoiles. Salle Fernand Boucher 1 chemin Freyne 38700 Corenc Corenc Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T22:00:00

