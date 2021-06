Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Lectures sous le kiosque Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène Haute-Loire Régine et Amandine vous donnent rdv sous le Kiosque à musique situé avenue de Marinéo, pour des lectures d’albums (à partir de 4 ans).

Le nombre de place étant limité, il est préférable de réserver à la médiathèque (au 04-71-66-19-86). +33 4 71 66 13 07 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

