Plongez dans l’univers incroyable des arbres avec deux comédiens de la Cie Lalalachamade qui interprètent des extraits du roman “L’arbre-monde” de Richard Powers. Durée 45 min. A partir de 12 ans. Avec le soutien de la Communauté de communes Forez-Est.

Entrée gratuite – Pass sanitaire – Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

