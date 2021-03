Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Lectures sous l’arbre Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lectures sous l’arbre, 19 août 2021-19 août 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Lectures sous l’arbre 2021-08-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-19 Rue des Quatre Saisons Bibliothèque

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Petite matinée italienne. Lecture-découverte de poèmes et de contes italiens par les bibliothécaires. +33 4 75 30 65 06 http://www.lectures-sous-larbre.com/ Petite matinée italienne. Lecture-découverte de poèmes et de contes italiens par les bibliothécaires.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Rue des Quatre Saisons Bibliothèque Ville Le Chambon-sur-Lignon