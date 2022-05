Lectures : rencontres avec Driver et Sear FLOW, 10 mai 2022, Lille.

Lectures : rencontres avec Driver et Sear

FLOW, le mardi 10 mai à 18:30

**Driver – J’étais Là** Au coeur de la culture hip-hop française depuis trente ans, Driver a tout connu. De l’époque des émissions spécialisées sur Nova enregistrées sur K7 à l’âge d’or de la fin des années1990, de la grande époque des maisons de disque à l’ère de l’indépendance, puis du streaming, il est un témoin privilégié des évolutions de l’industrie musicale. Se traçant unecarrière unique mélangeant rap technique et r’n’b, vibes californiennes et reggaeton, il n’acessé de se renouveler. De Diam’s aux Boyz II Men, de Booba à Manu Dibango, du rap au cinéma, en passant par la radio avec Laurent Ruquier, sa personnalité est tout-terrain.Véritable conteur d’histoires, Driver transmet et archive des pans entiers de l’histoire durap français. Sear – Get Busy, l’anthologie La société s’est suffisamment penchée sur le Hip Hop pour qu’à son tour, le Hip Hop se penche dorénavant sur la société. Quel meilleur agitateur que Get Busy pour mener à bien cette mission outrancièrement impossible. Et quel meilleur réceptacle qu’une anthologie pour donner la mesure de cet ovni de la presse indépendante. Hydre à cinq têtes, phénix dyonisien, Get Busy est devenu un objet de culte qui ne doit son prestigieux statut ni à la régularité de ses publications, ni à la rigueur de sa syntaxe, ni à l’homogénéité de son design, ni au génie marketing de ses instigateurs. Mais c’est bien à son style que Get Busy doit son rang ! Direct, impertinent, acide, parfois inconvenant.

Gratuit – réservation conseillée

présentation de j’étais là et de get busy l’anthologie, suivi de temps d’échange

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord



