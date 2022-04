Lectures Pyjama Loretz-d’Argenton Loretz-d'Argenton Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lectures Pyjama
Loretz-d'Argenton, 20 avril 2022
À la bibliothèque La Rabelaisienne, 60 rue Saint Vincent
Loretz-d'Argenton, Deux-Sèvres

Une soirée pyjama, ça vous tente ? Doudous et oreillers sont invités à découvrir de jolies histoires dans lesquelles princesses et chevaliers vivront de nouvelles aventures… avant d'aller se coucher. Une séance spéciale dans le cadre du nouveau festival "Graines de lecteurs" sera proposée. Elle tournera autour des textes de Christophe Alline, invité d'honneur du festival.

Animation pour les 2-6 ans accompagnés d'un adulte.

+33 5 49 67 14 49

Réseau lecture du Thouarsais

