Gisors Bibliothèque Guy de Maupassant Eure, Gisors Lectures Pyjama Bibliothèque Guy de Maupassant Gisors Catégories d’évènement: Eure

Gisors

Lectures Pyjama Bibliothèque Guy de Maupassant, 22 janvier 2022, Gisors. Lectures Pyjama

Bibliothèque Guy de Maupassant, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

Venez écouter des histoires d’amoureux pour vous préparez à mieux rêver

Nombre de place limité, pensez à vous inscrire

Venez écouter des histoires d’amoureux Bibliothèque Guy de Maupassant 5 rue Baléchoux 27140 Gisors Gisors Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Gisors Autres Lieu Bibliothèque Guy de Maupassant Adresse 5 rue Baléchoux 27140 Gisors Ville Gisors lieuville Bibliothèque Guy de Maupassant Gisors