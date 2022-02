Lectures – P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque – Centre culturel Athanor, 2 mars 2022, Guérande.

Lectures – P’tit déj pour bébés lecteurs

Médiathèque – Centre culturel Athanor, le mercredi 2 mars à 10:30

Il n’ y a pas d’âge pour plonger dans les histoires et les comptines ! Venez partager ce moment de découverte avec votre enfant. Pour les 0-4 ans _COVID-19 : Conformément aux directives gouvernementales, l’accès à Athanor est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide pour les 12-15 ans, et d’un pass vaccinal pour les plus de 16 ans (sauf le conservatoire intercommunal de musique). Le port du masque est obligatoire pour les plus de 6 ans._

Gratuit, sur réservation

Et si on vous lisait une histoire ? Découvrez avec votre bout d’chou de formidables albums illustrés !

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T11:30:00