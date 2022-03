Lectures : Promenades littéraires et philosophiques Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Lectures : Promenades littéraires et philosophiques Bibliothèque Place des Fêtes, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

gratuit

Promenades littéraires et philosophiques les deux premiers opuscules du “Théâtre et son Double”, “Le théâtre et la culture” et “Le théâtre et la peste” Antonin Artaud. Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019

Contact : 01 42 49 55 90 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr Date complète :

