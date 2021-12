Binges Bibliothèque de Binges Binges, Côte-d'Or Lectures, présentation de livres sur l’Amour Bibliothèque de Binges Binges Catégories d’évènement: Binges

Côte-d'Or

Lectures, présentation de livres sur l’Amour Bibliothèque de Binges, 22 janvier 2022, Binges. Lectures, présentation de livres sur l’Amour

Bibliothèque de Binges, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Une présentation de livres sur le thème de l’amour et des lectures seront organisées à Binges en présence de l’auteure-éditrice Marie-Thérèse Mutin. Présentation de livres et lectures Bibliothèque de Binges 33 rue du Val de Saône 21270 Binges Binges Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Binges, Côte-d'Or Autres Lieu Bibliothèque de Binges Adresse 33 rue du Val de Saône 21270 Binges Ville Binges lieuville Bibliothèque de Binges Binges