Cany-Barville Seine-Maritime Pendant les vacances d’été, les bibliothécaires vous proposent des lectures pour les enfants:

> pour les tout-petits : les jeudis matins à 10h à la Médiathèque « Les Semailles ».

> pour tous : les jeudis après-midi de 13h30 à 15h au camping Le Clos des Charmilles

> pour les 4 à 10 ans : les vendredis matin à 10h

