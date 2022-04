Lectures pour nos petits Musée de la chartreuse, 14 mai 2022 19:00, Douai.

Nuit des musées Lectures pour nos petits Musée de la chartreuse Samedi 14 mai, 18h15, 19h00

Le plaisir de venir en pyjama au musée !

Et si la nuit des musées est aussi à destination des plus petits ! C’est en tout cas ce que nous vous proposons en partenariat avec l’association Brouillons de culture !

Pour le début de soirée, on vous invite à un moment de poésie et de douceur dans une des salles du musée. Au beau milieu des œuvres, guidés par la voix de nos conteuses, petits et grands pourront laisser aller leur imagination.

18h15 à 18h45: Doudou est invité pour les 2/3 ans

19h à19h30 : Une histoire et au lit pour les 3/5 ans

¡Y si la noche de los museos es también para los más pequeños! En cualquier caso, esto es lo que le proponemos en colaboración con la asociación Borrador de cultura!

Para el comienzo de la noche, se le invita a un momento de poesía y dulzura en una de las salas del museo. En medio de las obras, guiados por la voz de nuestras narradoras, grandes y pequeños podrán dejar volar su imaginación.

18h15 a 18h45: Doudou está invitado para 2/3 años

19h a 19h30: Una historia y en la cama para los 3/5 años

Sábado 14 mayo, 18:15, 19:00

130 rue des Chartreux, 59500 Douai 59500 Douai Hauts-de-France