Lectures pour nos petits Musée de la chartreuse, 14 mai 2022, Douai.

Lectures pour nos petits

le samedi 14 mai à Musée de la chartreuse

Et si la nuit des musées est aussi à destination des plus petits ! C’est en tout cas ce que nous vous proposons en partenariat avec l’association Brouillons de culture ! Pour le début de soirée, on vous invite à un moment de poésie et de douceur dans une des salles du musée. Au beau milieu des œuvres, guidés par la voix de nos conteuses, petits et grands pourront laisser aller leur imagination. 18h15 à 18h45: Doudou est invité pour les 2/3 ans 19h à19h30 : Une histoire et au lit pour les 3/5 ans

Le plaisir de venir en pyjama au musée !

Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:15:00 2022-05-14T18:45:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00