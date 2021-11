Nieuil-l'Espoir Médiathèque Nieuil l'Espoir Nieuil-l'Espoir, Vienne Lectures pour les enfants (3-8 ans) Médiathèque Nieuil l’Espoir Nieuil-l'Espoir Catégories d’évènement: Nieuil-l'Espoir

Venez découvrir des histoires sur le thème des “filles/garçons”», et grappiller mots, images et sons variés, l’occasion d’une simple détente en famille ! Le choeur de femmes de Gençay viendra clôturer les lectures (chants du monde). Venez découvrir des histoires sur le thème des “filles/garçons” Médiathèque Nieuil l’Espoir 1 route de Nouaillé 86340 Nieuil L’Espoir Nieuil-l’Espoir Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nieuil-l'Espoir, Vienne Autres Lieu Médiathèque Nieuil l'Espoir Adresse 1 route de Nouaillé 86340 Nieuil L'Espoir Ville Nieuil-l'Espoir lieuville Médiathèque Nieuil l'Espoir Nieuil-l'Espoir