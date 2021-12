Lectures pour la jeunesse sur le thème de l’amour Salle Jacques Brel, 22 janvier 2022, Lalinde.

Salle Jacques Brel, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

La médiathèque municipale Edgar La Selve, à Lalinde propose une lecture de l’album jeunesse « Maman » d’Hélène Delforge et Quentin Gréban (extrait : « Maman. Un des premiers mots du monde. Un nom unique, porté par des milliers de femmes. Un mot pour dire l’amour, la tendresse, le lien, parfois le manque. Il y a autant de mamans qu’il y a d’enfants. Pourtant, sur tous les continents, lorsqu’elles prennent leurs bébés dans leurs bras, les mamans se ressemblent. ») et des lectures de Kamishibaï et d’autres albums pour les plus jeunes.

Pass-sanitaire et port du masque obligatoires

Salle Jacques Brel 15 Avenue du Général Leclerc 24150 Lalinde



