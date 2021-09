Excideuil Excideuil Dordogne, Excideuil Lectures poétiques et philosophiques Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil

Lectures poétiques et philosophiques Excideuil, 11 septembre 2021, Excideuil. Lectures poétiques et philosophiques 2021-09-11 – 2021-09-11 Salles du castelet Château d’Excideuil

Excideuil Dordogne Excideuil Dans le cadre de l’exposition Atomes, Terre, Galaxie… de Frédéric Letrun au château du 4 au 25 septembre, Excit’oeil vous invite à une fin de journée sous le signe des belles-lettres.

Lectures poétiques et philosophiques par Frédéric Letrun et Claude Aussage en rapport avec l’exposition. Dans le cadre de l’exposition Atomes, Terre, Galaxie… de Frédéric Letrun au château du 4 au 25 septembre, Excit’oeil vous invite à une fin de journée sous le signe des belles-lettres.

Lectures poétiques et philosophiques par Frédéric Letrun et Claude Aussage en rapport avec l’exposition. +33 5 53 62 07 84 Dans le cadre de l’exposition Atomes, Terre, Galaxie… de Frédéric Letrun au château du 4 au 25 septembre, Excit’oeil vous invite à une fin de journée sous le signe des belles-lettres.

Lectures poétiques et philosophiques par Frédéric Letrun et Claude Aussage en rapport avec l’exposition. Excit’oeil dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Excideuil Autres Lieu Excideuil Adresse Salles du castelet Château d'Excideuil Ville Excideuil lieuville 45.34001#1.0489