Lectures Plouguerneau, 19 mars 2022, Plouguerneau.

Lectures Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier Plouguerneau

2022-03-19 – 2022-03-19 Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier

Plouguerneau Finistère Plouguerneau

Chat, chien, chèvre, renard et autres… des lectures festives et familiales avec Geneviève Robin, Marie-Pierre Pinard au violoncelle et la participation de Michel Thépaut.

Après-midi festive familiale autour de textes lus.

Pour tous

mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/

Chat, chien, chèvre, renard et autres… des lectures festives et familiales avec Geneviève Robin, Marie-Pierre Pinard au violoncelle et la participation de Michel Thépaut.

Après-midi festive familiale autour de textes lus.

Pour tous

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5, Rue du Colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-02-04 par OT PAYS DES ABERS