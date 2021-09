Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Lectures philosophiques Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Lectures philosophiques Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 7 octobre 2021, Toulouse. Lectures philosophiques

Bibliothèque d’étude et du patrimoine, le jeudi 7 octobre à 17:00

Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine Jeudi 7 octobre de 17h à 18h30 Venez réfléchir et partager autour des ouvrages d’Hartmut Rosa Rendre le monde indisponible. Informations au 05 62 27 66 66 Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine Jeudi 7 octobre de 17h à 18h30 Venez réfléchir et partager autour des ouvrages d’Hartmut Rosa Rendre le monde indisponible. Informations au 05 62 27 66 66 Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T17:00:00 2021-10-07T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse