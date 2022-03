Lectures partagées – Club lecture Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Lectures partagées – Club lecture Médiathèque de Cosne, 9 avril 2022, Cosne-Cours-sur-Loire. Lectures partagées – Club lecture

du samedi 9 avril au samedi 2 juillet à Médiathèque de Cosne

Entrée libre, tout public, Inscription et renseignements en espace Adultes Ouverts à tous les passionnés de lecture, ces rendez-vous mensuels seront l’occasion de découvrir et de discuter autour d’une sélection de livres effectuée par les bibliothécaires ou d’ouvrages proposés par les lecteurs membres du club.

Gratuit

club lecture Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Cosne Adresse 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Departement Nièvre

Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosne-cours-sur-loire/

Lectures partagées – Club lecture Médiathèque de Cosne 2022-04-09 was last modified: by Lectures partagées – Club lecture Médiathèque de Cosne Médiathèque de Cosne 9 avril 2022 Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre