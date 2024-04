Lectures partagées avec le Muséum Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 15 mai 2024.

Lectures partagées avec le Muséum En compagnie des bibliothécaires du pôle Jeunesse de la Médiathèque José Cabanis et des bibliothécaires de la médiathèque Pourquoi pas ? du Muséum de Toulouse, Mercredi 15 mai, 16h30 Médiathèque José Cabanis

Début : 2024-05-15T16:30:00+02:00 – 2024-05-15T18:30:00+02:00

En compagnie des bibliothécaires du pôle Jeunesse de la Médiathèque José Cabanis et des bibliothécaires de la médiathèque Pourquoi pas ? du Muséum de Toulouse, venez profiter les lectures scénarisées à plusieurs voix : sur un mode ludique et vocal, une façon originale de découvrir des histoires où humour, poésie et musique seront au rendez-vous !

Pour les enfants jusqu’à 5 ans

Mercredi 15 mai à 16h30 – médiathèque Pourquoi pas ? du Muséum*

* ​entrée gratuite pour l’accès à la Bibliothèque

