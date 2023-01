Lectures partagées – Annie Ernaux – Nuits de la lecture Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or EUR 0 0 Vous êtes invités par la Cie L’enchantement de la mandarine, à découvrir et partager l’œuvre de l’auteure. La comédienne, Nathalie Guéraud vous accompagnera lors de cet échange au cours duquel vous êtes invités à présenter vos extraits préférés.

Figure du féminisme, Annie Ernaux est la première femme française à décrocher la récompense suprême après quinze Français. Entrée libre

21390 PRECY SOUS THIL contact@mediatheque-de-thil.fr +33 3 80 64 71 85 Rue du Serein Médiathèque de la butte de Thil Précy-sous-Thil

