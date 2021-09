Lectures partagéees Médiathèque José Cabanis, 22 septembre 2021, Toulouse.

Lectures partagéees

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 22 septembre à 11:00

La Médiathèque Jeunesse _Pourquoi Pas?_ du Muséum et les Bibliothèques de Toulouse proposent des lectures scénarisées, à plusieurs voix : sur un mode ludique et vocal, une façon originale de découvrir contes et racontages où humour, poésie et musique seront au rendez-vous…. Rendez-vous au Piccolo Teatro au rez-de-jardin de la Médiathèque José Cabanis. _Crédit photo: Unsplash – Johnny McClung_

Accès libre et gratuit

Médiathèque José Cabanis 1 All. Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



2021-09-22T11:00:00 2021-09-22T11:30:00