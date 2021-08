Beaulieu-sur-Dordogne La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze Lectures : paroles paysannes II La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

### Assistez à une série de conférences, de témoignages et de présentations de livres avec leurs auteurs ! Retrouvez notamment : Paroles paysannes : livre de témoignages. Auteure Catherine Lamic, avec la participation d’Edmond, le sauveteur du moulin de Niel. Les maires de Beaulieu et leur action municipale : 1776-1870. Auteur Frédéric Le Hech. Conférence par Frédéric Le Hech.

Gratuit. Entrée libre.

Assistez à une série de conférences, de témoignages et de présentations de livres avec leurs auteurs !

