Lectures par les agents du musée dans le cadre des « Voix du MNAAG » Musée national des arts asiatiques – Guimet, le samedi 23 janvier 2021 à 20:00 Mise en avant des enregistrements des lectures par les agents du MNAAG publiés sur soundcloud deux fois par semaine et constituant une collection au fil des publications. Les ouvrages sont proposés et sélectionnés dans le cadre d’un comité de lecture qui se réunit deux fois par mois. Il peut y avoir des romans, des ouvrages historiques, de la poésie, des ouvrages anciens ou nouveaux. Extrait vidéo de captations d’enregistrements à l’auditorium du musée, entretien avec un membre sur son retour d’expérience. La génèse du projet est évoquée lors d’un comité de lecture par un membre de la direction du musée.

2021-01-23

