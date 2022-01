Lectures organisées par les éditions du Ver à soie à la galerie Le 33 mai Galerie Le 33 mai Paris Catégorie d’évènement: Paris

Deux soirées de lecture à la galerie le 33 mai. Carte blanche est donnée à la maison d’édition « Le ver à soie » Jeudi 20 de 18 à 22h : Clara Delange, poétesse lira des extraits du livre _Le guérisseur_ de Mark Vadas, puis l’auteur Luc Fivet viendra lire des extraits de son livre _Marche ou rêve_. Vendredi 21 de 18h à 22h : Juliette Keating lira des extraits de son livre _Awa_ et Sonia Ristic lira _Une île en hiver_ Les éditions Le ver à soie met en avant 4 livres d’auteur avec lecture et dédicaces de Clara Delange Luc Fivet Juliette Keating et Sonia Ristic Galerie Le 33 mai 21 rue Le Regrattier 75004 Paris Paris Quartier Les Îles

