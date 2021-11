Pau Musée national et domaine du Château de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Lectures nocturnes au château Musée national et domaine du Château de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Quelle plus belle occasion que ces nuits dédiées à la lecture et à l’amour pour découvrir quelques textes du 16e siècle autour de l’_Héptaméron_, recueil inachevé de 72 nouvelles écrites par Marguerite de Navarre, mis en regard de textes écrits par Clément Marot, en fonction auprès de la souveraine qu’il admire. Amour profane (et très leste dans l’_Heptaméron_), amour d’un poète pour sa reine et protectrice, mais aussi amour de Dieu, amour spirituel ou encore amour fraternel… voici les ingrédients de cette soirée littéraire ponctuée d’intermèdes musicaux et installée au coeur de l’exposition _L’art de régner. Les souverains de Navarre à la Renaissance_.

Nombre de places très limité, réservation obligatoire.

Le temps d'une soirée, Marguerite de Navarre et Clément Marot s'invitent au château à travers la prestation des artistes de la compagnie l'Oiseau Tonnerre.

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00

