Lectures & musique pour les petits Bibliothèque municipale Ouistreham, jeudi 11 avril 2024.

Lectures & musique pour les petits Bibliothèque municipale Ouistreham Calvados

Découvrez un univers enchanté lors de l’événement « Lectures & Musique pour les Petits » ! C’est une expérience captivante où les contes merveilleux se mêlent harmonieusement à des mélodies douces et envoûtantes, créant ainsi un moment magique et mémorable pour les plus jeunes.

Public: De 0 à 3 ans

Découvrez un univers enchanté lors de l’événement « Lectures & Musique pour les Petits » ! C’est une expérience captivante où les contes merveilleux se mêlent harmonieusement à des mélodies douces et envoûtantes, créant ainsi un moment magique et mémorable pour les plus jeunes.

Public: De 0 à 3 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 09:30:00

fin : 2024-04-11 10:30:00

Bibliothèque municipale 5 Route de Lion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Lectures & musique pour les petits Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-25 par OT Caen la Mer