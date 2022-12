Lectures musicales théâtralisées : Oui mais… POURQUOI ? Maisontiers, 17 décembre 2022, Maisontiers OT Gâtine Maisontiers.

EUR Lectures musicales théâtralisées. Contes et histoires courtes et poétiques

Lecture : Anne NAUDIN, Catherine DELETRE

Accompagnement musical : François NAUDIN

Une avalanche de questionnements auxquels tenteront de répondre des textes poétiques, contes d’hier et d’aujourd’hui venus du monde entier, toujours ancrés au cœur de notre actualité.

La musique des mots est enluminée par les mélopées improvisées sur la guitare et autres instruments orientaux.

Place à la douceur, à l’amusement, à la folie de Hodja Nasreddin et à l’absurdité de nos sociétés. Place à la poésie de Prévert, Aldebert, Jean de la Fontaine, Alfred Gilder et aux sages des trois religions qui, au travers de contes immémoriaux tantôts drôles, émouvants mais toujours bienveillants, nous offrent un doux éclairage sur notre route intime ainsi qu’une ouverture sur la tolérance et l’humanité.

Tout public plus de 8/10 ans

