Lectures musicales sur transat par la compagnie de l’Interlock Relais livres en campagne de Wargnies-le-Grand, 25 août 2021, Wargnies-le-Grand.

Lectures musicales sur transat par la compagnie de l’Interlock

Relais livres en campagne de Wargnies-le-Grand, le mercredi 25 août à 16:00

Envie de détente et d’évasion ? Nous vous attendons ce mercredi 25 août et vous invitons à partir en voyage au travers des mots. 2 séances de 30 minutes sont prévues à 16h et 17h Au programme : lecture musicale sur transats dans la cour de la bibliothèque. Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans et c’est GRATUIT ! Promis, le soleil sera au rendez-vous ! Pour cette lecture Martine Delannoy vous propose de partir à l’aventure et pour ne citer que Bernard Dimey : l’aventure est chez toi , et tu n’en savais rien! C’est donc , confortablement allongés dans un transat que vous pourrez partir à l’aventure, à la pêche aux mots , et chalouper au gré des mélodies de la guitare électrique de Jean Pierre Cos. Un moment où musique et mots vous embarquent dans des univers à la fois poétiques et sympathiques. [http://www.interlock.fr/plage-de-livres-et-sons-2](http://www.interlock.fr/plage-de-livres-et-sons-2)

GRATUIT / Sur réservation

Dans le cadre du dispositif “Plaines d’été” proposé par la DRAC Hauts-de-France

Relais livres en campagne de Wargnies-le-Grand 15 rue des écoles 59144 Wargnies le Grand Wargnies-le-Grand Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T16:00:00 2021-08-25T17:00:00