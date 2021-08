Lectures musicales sur transat par la compagnie de l’Interlock Bibliothèque Municipale Le Quesnoy, 4 septembre 2021, Le Quesnoy.

Bibliothèque Municipale Le Quesnoy, le samedi 4 septembre à 15:00

Envie de détente et d’évasion ? Nous vous attendons ce samedi 4 septembre et et vous invitons à partir en voyage au travers des mots. 1 séance de 30 minutes est prévue à 15h Au programme : lecture musicale sur transats dans la cour de la bibliothèque. Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans et c’est GRATUIT ! Promis, le soleil sera au rendez-vous ! Pour cette lecture Martine Delannoy vous propose de partir à l’aventure et pour ne citer que Bernard Dimey : l’aventure est chez toi , et tu n’en savais rien! C’est donc , confortablement allongés dans un transat que vous pourrez partir à l’aventure, à la pêche aux mots , et chalouper au gré des mélodies de la guitare électrique de Jean Pierre Cos. Un moment où musique et mots vous embarquent dans des univers à la fois poétiques et sympathiques. [http://www.interlock.fr/plage-de-livres-et-sons-2](http://www.interlock.fr/plage-de-livres-et-sons-2)

GRATUIT / Sur réservation

Dans le cadre du dispositif “Plaines d’été” proposé par la DRAC Hauts de France

Bibliothèque Municipale Le Quesnoy 33 Rue Jean Jaurès, 59530 Le Quesnoy Le Quesnoy Nord



2021-09-04T15:00:00 2021-09-04T15:30:00