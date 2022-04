Lectures musicales Salle l’Odeum,Carcassonne (11)

Salle l’Odeum, Carcassonne (11), le mardi 12 avril à 18:00

Les élèves allophones du collège Jules Verne ont le plaisir de vous inviter à leur spectacle de lectures musicales. Cette représentation sera l’aboutissement du projet « *Partage de cultures »* mené par l’association *Canti Canta* et leur professeur. Par le biais des musiques traditionnelles, nous avons pu découvrir la richesse des cultures d’origine des élèves et les valeurs universelles qu’elles portent. *source : événement [Lectures musicales](https://agendatrad.org/e/36207) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Adrien Villeneuve et Elèves Salle l’Odeum,Carcassonne (11) 64, Rue Antoine Marty Salle l’Odeum, 11000 Carcassonne, France

