Lectures musicales “Petit pingouin” – Samedi 5 mars Bibliothèque Municipale, 5 mars 2022, Beauzelle.

Bibliothèque Municipale, le samedi 5 mars à 10:00

**Petit pingouin** Pas facile d’être un pingouin frileux sur la banquise blanche et gelée… Petit Pingouin partira, avec Ca-chalot, à la recherche du secret : le secret pour ne plus avoir froid. Et il se pourrait bien qu’il ne soit pas là où on l’attendait ! Une tendre histoire d’amitié à travers les continents. L’École de Musique et l’Association « lire et faire lire » vous invitent à des moments de lecture en musique à la bibliothèque municipale ! Les contes sont illustrés musicalement par les professeurs et élèves et lus selon la technique japonaise appelée « Kamishibaï ». Quiz et jeux interactifs seront aussi de la partie ! Gratuit

Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne



2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00