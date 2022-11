Lectures musicales par l’ensemble Obsidienne

2022-12-07 – 2022-12-07 EUR 0 0 L’ensemble Obsidienne vous propose un voyage dans le temps en faisant revivre la musique médiévale. Venez découvrir, écouter, et danser aux sons du psaltérion, du rebec et d’autres instruments du Moyen Age. dernière mise à jour : 2022-09-28 par

