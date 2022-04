Lectures musicales “Par amour” – Samedi 16 avril Bibliothèque Municipale, 16 avril 2022, Beauzelle.

Lectures musicales “Par amour” – Samedi 16 avril

Bibliothèque Municipale, le samedi 16 avril à 10:00

**Par amour** Aujourd’hui, Monsieur Hippo est le plus heureux des animaux. Il a rendez-vous avec Mademoiselle Hip-po, la belle Mademoiselle Hippo qui vit de l’autre côté de la savane. Mais pour la retrouver, Monsieur Hippo va devoir surpasser sa plus grande peur: l’eau ! Ah, qu’est ce qu’on ne ferait pas par amour… L’École de Musique et l’Association « lire et faire lire » vous invitent à des moments de lecture en musique à la bibliothèque municipale ! Les contes sont illustrés musicalement par les professeurs et élèves et lus selon la technique japonaise appelée « Kamishibaï ». Quiz et jeux interactifs seront aussi de la partie ! Gratuit

Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne



