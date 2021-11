Briatexte Médiathèque de Briatexte Briatexte, Tarn Lectures musicales Médiathèque de Briatexte Briatexte Catégories d’évènement: Briatexte

Tarn

Lectures musicales Médiathèque de Briatexte, 22 janvier 2022, Briatexte. Lectures musicales

Médiathèque de Briatexte, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00 Des textes sur l’amour, mis en musique, dans une ambiance sereine et douce… Médiathèque de Briatexte 30 avenue de Saint-Paul 81390 Briatexte Briatexte Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Briatexte, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Briatexte Adresse 30 avenue de Saint-Paul 81390 Briatexte Ville Briatexte lieuville Médiathèque de Briatexte Briatexte