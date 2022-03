Lectures musicales La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

En partenariat avec la MJC 21, la médiathèque accueille les élèves de l’école de musique pour vous offrir quelques lectures musicales accompagnées de percussions, harpe et piano. A cette occasion, Nathalie VRIGNON, percussionniste sera invitée et vous découvrirez ses nombreux instruments. Tout public / Durée : 1 h / Sur inscription au 05 49 83 39 81 La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

