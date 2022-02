LECTURES MUSICALES – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance, 11 juin 2022, Brissac Loire Aubance.

LECTURES MUSICALES – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Bibliothèque 3 Rue du Marin Brissac Loire Aubance

2022-06-11 – 2022-06-11 Bibliothèque 3 Rue du Marin

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Les bibliothèques de Brissac Loire Aubance accueillent pour un temps intimiste et original Samia Hakimi, conteuse, en présence des guitares, ensemble de cordes et ensemble de bois, de l’École de Musique de Brissac Loire Aubance.

Chaque bibliothèque recevra un ensemble différent, pour croiser de nouveaux textes de Samia.

Une proposition complète à suivre au gré de vos envies ou comme une itinérance à travers les arts du début du XXe siècle.

Profitez de votre venue pour découvrir les bibliothèques et l’exposition « Sur la piste de Saint-Saëns » réalisée par le service culturel.

Pensez à réserver !

Toutes les animations proposées dans le cadre de ce projet sont gratuites.

Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr

Du 19 mars au 18 juin 2022, découvrez le programme « Musique et danse » mis en place à Brissac Loire Aubance dans le cadre de l’Hommage à Camille Saint-Saëns !

culture@brissacloireaubance.fr http://www.brissacloireaubance.fr/

