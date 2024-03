Lectures musicales Grand Logis Bruz, mercredi 27 mars 2024.

Une bibliothécaire et une musicienne vous proposent une savoureuse séance de Lecture musicale, une séance spécial recettes gourmandes. Mercredi 27 mars, 10h30 1

Du 2024-03-27 10:30 au 2024-03-27 11:30.

Pour cette séance de lectures musicales spécial recettes gourmandes, prenez une bibliothécaire et une musicienne, mélangez les grandes histoires et les p’tits sons, saupoudrez avec des petites percussions et des chansons, sans oublier un zeste de joie et de bonne humeur. Et voilà un délicieux moment à déguster à la médiathèque en partenariat avec l’école de musique Rive Sud.

Grand Logis 10 avenue de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine