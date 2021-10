Lille Lille / médiathèque Jean Lévy Lille, Nord Lectures musicales en pyjama Lille / médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Lectures musicales en pyjama

Lille / médiathèque Jean Lévy, le samedi 9 octobre

Lille / médiathèque Jean Lévy, le samedi 9 octobre à 20:00 Entrée libre. Gratuit. Les accompagnants sont soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

Les petits viennent en pyjama pour des histoires-doudous… en musique Lille / médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T21:00:00

