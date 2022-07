Lectures musicales des Bords de Loire Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Catégories d’évènement: Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire

Lectures musicales des Bords de Loire Chamalières-sur-Loire, 23 juillet 2022, Chamalières-sur-Loire. Lectures musicales des Bords de Loire

Mairie de Chamalières sur Loire Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire Haute-Loire Place de la Mairie Mairie de Chamalières sur Loire

2022-07-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-23

Place de la Mairie Mairie de Chamalières sur Loire

Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire Chamalières-sur-Loire Chamalières Animation et le groupe « La traverse des mots » vous proposent

« Les Lectures Musicales des Bords de Loire ».

Le thème en est cette année : « Échos du Moyen-Âge » mairie@chamalieres-sur-loire.fr +33 4 71 03 42 06 http://www.chamalieres-sur-loire.fr/ Place de la Mairie Mairie de Chamalières sur Loire Chamalières-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Chamalières-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Chamalières-sur-Loire Adresse Chamalières-sur-Loire Haute-Loire Place de la Mairie Mairie de Chamalières sur Loire Ville Chamalières-sur-Loire lieuville Place de la Mairie Mairie de Chamalières sur Loire Chamalières-sur-Loire Departement Haute-Loire

Lectures musicales des Bords de Loire Chamalières-sur-Loire 2022-07-23 was last modified: by Lectures musicales des Bords de Loire Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire 23 juillet 2022 Mairie de Chamalières sur Loire Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire