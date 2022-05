Lectures musicales aux musées et à la cathédrale Musée du Noyonnais, 14 mai 2022 20:30, Noyon.

Nuit des musées Lectures musicales aux musées et à la cathédrale Musée du Noyonnais Samedi 14 mai, 18h30, 20h30 Entrée libre et gratuite

Lors de la Nuit européenne des musées et de la Nuit des cathédrales, la Ville de Noyon ouvre gratuitement les portes de ses musées et de sa cathédrale de 18h à 22h.

Dans le cadre de la 18e édition de la Nuit européenne des musées et de la Nuit des cathédrales, le musée du Noyonnais, le musée Jean Calvin et la cathédrale de Noyon ouvrent leurs portes gratuitement de 18h à 22h afin d’offrir à tous la possibilité de découvrir les trésors de leurs collections.

Une programmation commune vous est proposée pour découvrir ces trois lieux à la tombée de la nuit.

Philippe Bertin, artiste aux multiples talents (lecteur, photographe et plasticien), accompagné d’Alexandre Leitao, accordéoniste, vous proposent une déambulation musicale et littéraire dans les trois sites.

Ces lectures musicales mettront tous vos sens en éveil pour découvrir ces œuvres : la musique accompagne les textes, tressant avec les voix du comédien un univers sonore, pour des moments de partage mêlant intimement les mots, les notes et les œuvres.

Au musée du Noyonnais : 18h30 et 20h30 : Jeu d’échecs du XIe siècle (à l’étage) : Lecture musicale, extraits du livre Le joueur d’échecs de Stefan Zweig (1943)

Le musée du Noyonnais illustre la formation et l’évolution de la cité de l’époque gallo-romaine à nos jours. Installé au sein de l’ancien palais épiscopale, il abrite des collections archéologiques, des éléments lapidaires et du mobilier provenant de la cathédrale. À cela s’ajoutent les tableaux du peintre orientaliste J.F Bouchor, légués à la ville en 1936. « Un regard sur une œuvre », au musée du Noyonnais.

http://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-.html

Free and free admission Saturday 14 May, 18:30, 20:30

The museum of Noyonnais illustrates training(formation) and evolution of the city(estate) of Gallo-Roman time(period) in our days. Having installed(settled) within the old(former) palace episcopal, he(it) shelters archaeological collections, pithy elements and furniture resulting(coming) from the cathedral. To it are added the paintings(boards) of the Orientalist painter J.F Bouchor, left to the city in 1936. «A look on a work», to the museum of Noyonnais.

En el marco de la 18ª edición de la Noche europea de los museos y de la Noche de las catedrales, el museo de Noyonnais, El Museo Jean Calvin y la Catedral de Noyon abren sus puertas gratuitamente de 18:00 a 22:00 para ofrecer a todos la posibilidad de descubrir los tesoros de sus colecciones. Se propone una programación común para descubrir estos tres lugares al anochecer.

Philippe Bertin, artista de múltiples talentos (lector, fotógrafo y artista plástico), acompañado de Alexandre Leitao, acordeonista, le proponen un paseo musical y literario en los tres sitios.

Estas lecturas musicales despertarán todos sus sentidos para descubrir estas obras: la música acompaña los textos, trenzando con las voces del actor un universo sonoro, para momentos de intercambio que mezclan íntimamente las palabras, las notas y las obras.

En el Museo de Noyonnais: 18h30 y 20h30: Juego de ajedrez del siglo XI (arriba): Lectura musical, extractos del libro El ajedrecista de Stefan Zweig (1943)

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 18:30, 20:30

7 rue de l’Évêché, 60400 Noyon 60400 Noyon Hauts-de-France