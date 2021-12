Lectures Médiathèque Simone Veil, 22 janvier 2022, Marguerittes.

Lectures

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Simone Veil

**De et avec Antonia Carozzi** A partir de l’exploration d’albums jeunesse, Antonia Carozzi, comédienne et metteur en scène vous fait vivre ses histoires à travers la musique, le chant, la marionnette, la manipulation d’objets, le kamishibaï… Sa ligne artistique réside dans la rencontre entre la lecture, l’image (théâtre visuel, marionnette et manipulation d’objets) et la musique (création originale, chant, bruitages, voix off). Un moment de partage visuel et interactif. Pour les enfants de 1 à 6 ans Durée 20 min 3 séances

Sur inscription

Lectures intimistes et interactives

Médiathèque Simone Veil 4 rue de la travette 30320 Marguerittes Marguerittes Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T18:30:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:00:00