Seysses Médiathèque municipale La Ruche Haute-Garonne, Seysses

Vous adorez un livre? Venez le présenter lors d’un moment de partage convivial !

nombre de places limitées

Livre de coeur Médiathèque municipale La Ruche Place de la Libération 31600 Seysses Seysses Haute-Garonne

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:30:00

