Le Lonzac Médiathèque Le Lonzac Corrèze, Le Lonzac Lectures Médiathèque Le Lonzac Le Lonzac Catégories d’évènement: Corrèze

Le Lonzac

Lectures Médiathèque Le Lonzac, 22 janvier 2022, Le Lonzac. Lectures

Médiathèque Le Lonzac, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Histoires sélectionnées parmi les albums de la médithèque, lues par la bibliothécaire

Sur inscription. 10 personnes max.

Des histoires lues pour le plaisir des petites oreilles Médiathèque Le Lonzac 8 rue Bernard Ballin 19470 Le Lonzac Le Lonzac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Le Lonzac Autres Lieu Médiathèque Le Lonzac Adresse 8 rue Bernard Ballin 19470 Le Lonzac Ville Le Lonzac lieuville Médiathèque Le Lonzac Le Lonzac