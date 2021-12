Port-Lesney Médiathèque du Val d'Amour Jura, Port-Lesney Lectures Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney Catégories d’évènement: Jura

Lectures de contes, histoires, jeux de doigts, chansons et autres pour les enfants de 0 à 6 ans.

Médiathèque du Val d'Amour
Quartier Bel Air
39600 Port-Lesney
Port-Lesney
Port-Lesney-Grange-de-Vaivre
Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Port-Lesney Autres Lieu Médiathèque du Val d'Amour Adresse Quartier Bel Air 39600 Port-Lesney Ville Port-Lesney lieuville Médiathèque du Val d'Amour Port-Lesney