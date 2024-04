Lectures ludiques pour les 0-5 ans – Avec les Editions Bel et Bien médiathèque de Bois-Blancs Lille, mercredi 22 mai 2024.

Lectures ludiques pour les 0-5 ans – Avec les Editions Bel et Bien Des livres inclusifs pour la jeunesse, dans une démarche accessible et équitable. Mercredi 22 mai, 10h30, 11h00 médiathèque de Bois-Blancs Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T10:30:00+02:00 – 2024-05-22T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T11:00:00+02:00 – 2024-05-22T11:30:00+02:00

Vivez le Printemps de l’accessibilité à Lille. Les éditions Bel et Bien vous proposent des lectures ludiques et animées d’histoires pour les 0-5 ans.

Dire, jouer, conter, partager, ce temps de lectures partagées invite à la rencontre et au dialogue.

médiathèque de Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 92 52 87 »}] [{« link »: « https://www.beletbien.eu/ »}]

BmL – Ville de Lille